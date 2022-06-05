İlker Kurt’u Kaybettik

Sinema ve dizi oyuncusu İlker Kurt, 05 Haziran 2022 Pazar günü hayatını kaybetti. 03 Nisan 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya Kurt, ilk olarak 2000 yılında Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. Rol aldığı ilk sinema filmi ise 2006 yılı yapımı, yönetmenliğini Osman Sınav’ın üstlendiği Pars: Kiraz Operasyonu’dur. Asıl ününü Kanıt dizisinde oynadığı rolüyle yapan İlker Kurt’un diğer sinema filmleri arasında Başka Semtin Çocukları, Takım, Fetih 1453, Anadolu Kartalları, Antep Fıstığı, Veda, Polis Akademisi: Alaturka gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.