Sultan Tolgu Kadem’i Kaybettik

Türkiye’nin, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı Dondurmam Gaymak filminde Çoban Teyze rolüyle tanıdığı ve sevdiği Muğlalı Sultan Tolgu Kadem, 05 Haziran 2022 Pazar günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Muğla ilinin Menteşe ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde hayatını sürdürmekte olan Sultan Tolgu Kadem hastaneye kaldırıldı ancak doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sultan Tolgu Kadem’in cenazesi, 06 Haziran 2022 Pazartesi günü Saburhane Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Şehir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.