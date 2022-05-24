Şimdi Yandık Filmin Basın Toplantısı Yapıldı

Onur Aldoğan’ın yönettiği Şimdi Yandık, filminin basın toplantısı Bebek Hidden House Cafe’de yapıldı. Tüm oyuncuların tam kadro katıldığı basın toplantısına usta tiyatrocu Tarık Papuççuoğlu damgasını vurdu. Yapılan toplu röportajda meslektaşlarına takılmadan duramayan Papuççuoğlu, herkesi kahkahaya boğdu. Set anılarından bahseden Papuççuoğlu en çok da İrfan Kangı’ya takıldı. “Biz hep çalıştık o yattı, hiç çalışmadı” diyen usta oyuncunun, seti olmadığı günler bile sete geldiği ortaya çıktı. Mikrofonu alan İrfan Kangı, “Seti yokken geliyordu ama çalışmak için değil sadece omlet yemek için geliyordu.” diyerek bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkardı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.