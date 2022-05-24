Marvel Studios’tan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü, 08 Temmuz’da Sinemalarda

Marvel Studios’tan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminde Gök Gürültüsü Tanrısı’nın, Zeus’un hükümdarlığını sürdürdüğü Olimpos’a doğru çıktığı zorlu yolculuğa dair yeni ipuçlarını barındıran resmi fragman paylaşıldı. Fragmanın yanı sıra yeni resmi afiş de yayınlandı. Filmde Thor hiçbir maceraya benzemeyen bir yolculuğa, iç huzur yolculuğuna çıkıyor. Ancak emekliliği, tanrıların yok edilmesini isteyen Gorr the God Butcher olarak bilinen galaktik bir katil tarafından kesintiye uğruyor. Karşılaştığı bu tehditle mücadele etmek için Thor, Kral Valkyrie, Korg ve şaşırtıcı bir şekilde çekici Mjolnir’i “Güçlü Thor” olarak kullanan kız arkadaşı Jane Foster’ın yardımına başvuruyor.

Basın Bülteni

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