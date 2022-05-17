Yunanistan Sineması’nın auteur yönetmenlerinden özgün filmlerin gösterileceği Yunan Film Günleri, 07 – 12 Haziran 2022 tarihlerinde Pera Müzesi’nde yapılıyor. Yunanistan’dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye’den İstos Film ile İstos Yayın’ın ortaklığında ilki yapılacak Yunan Film Günleri, ülke sinemasının 60’lardan 80’lere uzanan verimli döneminden seçilmiş filmleri yenilenmiş kopyalarıyla İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak. Theo Angelopoulos’un ‘Yeni Yunanistan Sineması’nın doğuşu’ olarak gösterilen 1970 yapımı filmi Tatbikat (Anaparastasi) ile açılışını yapacak Yunan Film Günleri’ndeki gösterimlere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak.

Tatbikat (Anaparastasi – Reconstruction)

