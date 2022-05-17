Devekuşu Kabare’nin Yıldızı, Yeşilçam’ın Unutulmazı Metin Akpınar’ın Hayatı…

Metin Akpınar’ın hayatını anlatan Sahneye Adanmış Bir Ömür: Metin Akpınar adlı kitap yayınlandı. Zeynep Miraç, Metin Akpınar’a en doğru soruları yöneltiyor; onun tiyatro tutkusunu, en yakını Zeki Alasya’yla dostluklarını, eşi Göksel Akpınar’la aşkını, Anadolu’daki turnelerini, Ulvi Uraz’dan Haldun Taner’e hocalarını bir bir anlatıyor bize. Üstelik karşımızdaki manzara yalnızca Metin Akpınar’ın hayatı değil, bir Türkiye tarihi kesiti. Akpınar’ın hayatı, sahneye adanmış bir ömür… Metin Akpınar, kendi hamurunu yoğururken azla yetinmemiş, çoğa da boyun eğmemiş. Bahanelere sığınmayan, sadece esprileriyle değil varlığıyla neşelendiren, yüzümüzü güldüren bir hayat hikâyesi bu.