Yerli Korku Türüne Yepyeni Bir Soluk Getiren İkinci Seans: AEEP, 27 Mayıs’ta Sinemalarda

Yapımcılığı İlkem Şahin’in üstlendiği, fobilerin korkutucu yüzünü ortaya koyan 60’ar dakikalık üç filmden oluşan korku filmi serisinin ikinci filmi İkinci Seans: AEEP, 27 Mayıs’ta vizyona giriyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen korku – gerilim konsepti, bilimsel gerçeklere dayanarak çoklu fobi sendromu yaşanan insanların hayatlarının nasıl zindan olabileceğini beyazperdeye aktarıyor. Yalnızca 14 gün vizyonda kalacak olan film daha önce eşi görülmemiş bir deneyim sunuyor. Proje tasarımı Onur Aşa’ya ait olan serinin ikinci bölümü İkinci Seans: AEEP’de hayatı boyunca travmalardan kaynaklı fobileriyle mücadele etmek zorunda kalan Demet’in yaşadığı korkular ve kâbuslar anlatılıyor.

Basın Bülteni

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