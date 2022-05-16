Yılmaz Kanat’ı Kaybettik

Sinemamızın tanınmış yapım amirlerinden Yılmaz Kanat, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Arzu Film ekolü denilen filmlerin çoğunda emeği bulunan Yılmaz Kanat’ın çalıştığı filmler arasında Seneden Bir Gün, Ölmeyen Aşk, Bir Millet Uyanıyor, Denizciler Geliyor, Ömre Bedel Kız, Tatlı Dillim, Seven Ne Yapmaz, Sürtük, Dikkat Kan Aranıyor, Beyoğlu Güzeli, Tarkan, Sev Kardeşim, Tatlı Dillim, Canım Kardeşim, Oh Olsun, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Hababam Sınıfı, Ah Nerede, Aile Şerefi, Tosun Paşa, Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.