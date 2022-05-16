Bülent Aydoslu’nun yönettiği ve Buse Sevindik, Bülent Aydoslu, Cansu Orhan ile Onur Çimen’in oynadığı Şerr-i Cin, 10 Haziran 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Boyoz Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Şerr-i Cin, yaşadığı talihsiz bir olay sonucu isyan ederek Allah’a olan inancını kaybeden evli ve çocuklu bir kadının, çok güçlü bir cin kabilesinin mensubu olan Ziffar adındaki bir cin tarafından sahiplenilmesini konu ediniyor. Yapılan büyülerle başka bir cin kabilesinin de duruma dahil olmasıyla birlikte iyice çıkmaza giren kadın için artık yeniden Allah’a sığınmaktan başka hiç bir yol kalmamıştır. Allah her şeye rağmen herkesi affedecek midir?