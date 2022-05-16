Disney ve Pixar’dan Işıkyılı Filminin Yeni Resmi Afişi Yayınlandı

02 Eylül 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan animasyon film Işıkyılı’nın yeni afiş ve fragmanı yayına verildi. Annie Ödüllü yönetmen, tecrübeli Pixar animatörü ve 2016 yılı yapımı Kayıp Balık Dori adlı animasyon filminin ortak yönetmenliğini başarıyla üstlenmiş olan Angus MacLane, Işıkyılı filmi için de yönetmen koltuğuna oturdu. Chris Evans, unutulmaz oyuncağa ilham veren bir kahramanın orijinal hikâyesini izleyeceğimiz filmde Buzz Işıkyılı’nı seslendiren kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bilim kurgu, aksiyon ve maceranın harmanlandığı filmde, nesiller boyu hayran kitlesine sahip olacak olan efsanevi Uzay Koruyucusu ile tanışacağız.

Basın Bülteni

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