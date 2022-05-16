Disney ve Pixar’dan Yeni Uzun Metrajlı Animasyon Filmi Elemental İçin Logo ve Konsept Sanat Görseli Paylaşıldı

Pixar Animasyon Stüdyoları’ndan, 16 Haziran 2023′te vizyona girecek olan 27. uzun metrajlı animasyon filmi Elemental için logo ve konsept sanat görselini paylaşıldı. Filmin yapımcılığını Denise Ream üstleniyor. Elemental, yönetmen Peter Sohn’un New York’ta geçirdiği çocukluk günlerinden ilham alan özgün bir film. Sehn filmi şöyle anlatıyor: “Ailem 1970’lerin başında Kore’den göç etti ve Bronx’ta çok yoğun çalışan bir market kurdu. Biz farklı kültürlerden, dillerden ve güzel küçük mahallelerden oluşan bir salata kasesinde karışmış, büyük umutlar ve hayaller ile yeni bir ülkeye göç eden ailelerdendik. Beni Elemental filminin hikâyesine sürükleyen şey tam da bu olaylardı.”

Basın Bülteni

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