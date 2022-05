Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli gala gecesi ile sona erdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen festivale, kurmaca ve belgesel kategorilerinde 98 ülkeden 1368 öğrenci kısa filmi başvurdu. Geleceğin yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları çeşitli atölye çalışmaları, kısa film gösterimleri, söyleşiler ve yapılan kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı.

Basın Bülteni

Ödüller:

Kurmaca Birincisi: Stamp, (Lovro Mrdjen – Hırvatistan)

Kurmaca İkincisi: Imaginarium, (Cristian Beteta – İspanya)

Kurmaca Üçüncüsü: Babamın Öldüğü Gün/The Day My Father Died, (Emre Sefer – Türkiye)

Kurmaca Özel Ödülü: Junkyard, (Sacha Bitar – Lübnan)

Kurmaca Mansiyon Ödülü: Preparation”, (Ilia Asitashvili – Gürcistan)

Belgesel Birincisi: Trucage, (Ahmed Abuzenada – Mısır)

Belgesel İkincisi: Tobacco Shops, (Dora Slakoper – Hırvatistan)

Belgesel Üçüncüsü: Sürgünde Bir Yıl/A Year in Exile, (Malaz Usta – Türkiye)

Belgesel Jüri Özel Ödülü: Days of Fishing, (Benjamin Grinand ve Lucien Lepoutre – Belçika)

Belgesel Mansiyon: Smirna’nın Çukuru/Çukurhattan, (Begüm Aksoy – Türkiye)

Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: Arayış/Odyssey, (Ömer Güler – Türkiye)

Zeugma Kültür – Sanat Özel Ödülü: Çerçeve/The Frame, (Mert Sata – Berk Sata – Türkiye)

Seyirci Özel Ödülü: Contentment, (Ernesto Redondo Vergara – Estonya)

Cemal Kalyoncu



Cemal Kalyoncu – Ernesto Redondo Vergara