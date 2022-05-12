Satışçının Bir Günü, Festival Yolculuğuna Hazırlanıyor

2019 yılında Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi adlı kısa filmiyle ulusal ve uluslararası birçok film festivalinde başarı elde eden Erinç Durlanık’ın son kısa filmi Satışçının Bir Günü’nün çekimleri tamamlandı. Başrollerinde Melis Ulaş, Begüm Alınca ve S. Emrah Özdemir’in yer aldığı Satışçının Bir Günü, telemarketing üzerinden çeşitli kitap ve promosyon satışları yapılan bir çağrı merkezinde geçen bir kandırma ve kandırılma olayının hikâyesine odaklanıyor.

Basın Bülteni

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