TMC Film İmzalı Müjdemi İsterim Filmi Sete Çıktı

Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Müjdemi İsterim filmi ön hazırlık sürecinin ardından çekimlere başladı. Ömer Faruk Yardımcı’nın yönettiği, filmin ilk çekim günü kahkahalarla geçerken, filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek, hatıra olarak objektiflere birbirinden güzel pozlar verdi. Eğlenceli hikâyesiyle seyirciyi farklı bir maceraya davet eden Müjdemi İsterim filminin başrollerinde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür, İlker Aksum yer alıyor.

Basın Bülteni

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