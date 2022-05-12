Kurak Günler’in Festival Afişi Yayınlandı

Emin Alper’in yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirmek için gün sayıyor. Festivalin Belirli Bir Bakış (Un Certain Regard) bölümünde yarışacak olan filmin dünya galası, 23 Mayıs Pazartesi günü Salle Debussy’de yapılacak. Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim Bey, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan filmin festival afişi de yayınlandı. Afiş tasarımını Arda Aktaş’ın imzasını taşıdığı filmin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç oynuyor.

Basın Bülteni

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