Korku Takvimi’nin Galası Yapıldı

13 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan Korku Takvimi isimli sinema filminin galası Levent Cinemapink Sapphire Sineması’nda yapıldı. Dras Film Pictures’in yapımcılığını gerçekleştirdiği, senaryosu Esma Şevik imzası taşıyan ve Yunus Şevik yönetmenliğinde Ağva’da çekimleri tamamlanan Korku Takvimi filminin oyuncu kadrosunda Melisa Seda, Nevin Efe, Zafer Kora, Rümeysa Sarıarslan, Erdal Ayna, Nihat Yılmaz, Muharrem Fındıcak, Oktay Uncu gibi başarılı isimler rol aldı.

Basın Bülteni

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Melisa Seda



Melisa Seda – Yunus Şevik – Esma Şevik

