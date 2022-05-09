20th Century Studios’tan Avatar: Suyun Yolu Filminin İlk Resmi Fragmanı ve Görselleri Yayınlandı

James Cameron’dan tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Avatar filminin ilk devam filmi 16 Aralık’ta sinemalara geliyor. Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında filmi ile birlikte ilk kez sinemada izleyicilerle buluşan 20th Century Studios’tan Avatar: Suyun Yolu filminin ilk resmi fragmanı şimdi dijitalde de yayınlandı. Film, Sully ailesinin yaşadığı zorlukları, hayatta kalmak için verdikleri çetin savaşları ele alıyor.

Basın Bülteni

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