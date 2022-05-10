Dijital Esaret, 27 Mayıs’ta Vizyonda

Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı ve dijital suçları konu alan Dijital Esaret filmi 27 Mayıs 2022 Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak. Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta isim Rasim Öztekin’in de son filmi olan Dijital Esaret, Türkiye’de bir ilke imza atacak. Biletleri izleyenlere NFT ürünü olarak geri dönecek olan filmin kadrosunda ayrıca Özgür Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yeşim Alıç gibi isimler var.

Basın Bülteni

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