Şerif Sezer ve Meto Jovanovski, Balkan Panorama Film Festivali’nin Bu Yılki Onur Konukları

21 – 27 Mayıs 2022 tarihler arasında gerçekleşecek olan 8. Balkan Panorama Film Festivali’nin bu yılki onur konukları sinemamızın en önemli kadın oyuncularından Şerif Sezer ve Balkanların en tanınan oyuncularından Meto Jovanovski olacak. Şerif Sezer, Yol filminde Zine, Hakkaride Bir Mevsim’de Zazi, Babam ve Oğlum’da Gülbeyaz ve daha birçok film ve dizilerdeki unutulmaz karakterle tanındı. Kuzey Makedonya’nın Balkan topraklarındaki en önemli ve en tanınmış oyuncularından Meto Jovanovski, yaklaşık 60’ın üzerinde uzun metraj sinema filminde başrol oyuncusu olarak rol aldı. Ünlü Yağmurdan Önce filmi sanatçının en tanınmış filmi.

Basın Bülteni

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Meto Jovanovski



Şerif Sezer

