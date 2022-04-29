Uluslararası Korku

Birçok dizi ve sinema filmi ile beyazperdede boy gösteren Nevin Efe, Korku Takvimi isimli sinema filmi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 13 Mayıs tarihinde gösterime girecek olan film için usta oyuncu Nevin Efe “Hangi ülkede gösterime sokarsanız sokun hiç de yadırganmayacak olan filmde cin yok, her insanın içindeki olabilen korkular var. Yönetmenimiz Yunus Şevik’in dokunuşlarıyla eminim bizim de uluslararası kafada yapılmış bir korku filmimiz oldu.” dedi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.