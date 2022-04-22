Çağın Hastalığı Beyazperdede: Annemin Zamanı

Hakan Gürtop’un yönettiği, Sadık Güneş’in senaryosunu yazdığı Annemin Zamanı filmi 29 Nisan’da gösterime giriyor. Alzheimer hastalığını konu alan filmin başrollerini Uğur Çavuşoğlu ve Meriç Başaran paylaşıyor. Annenin ilerleyen hastalığı ağır bakım sorunlarını da beraberinde getirir. Şehir hayatı ile bir türlü bütünleşemeyen annenin hastalığında en büyük arzusu, köyüne geri dönmektir. Şehirde yaşamakta olan çocukları içinse bu artık neredeyse imkânsızdır. Hikâyenin bundan sonraki evresi ise kaçınılmaz bir karşıtlığı getirir. Gelenek ve modernlik ekseninde, hırsına yenik düşen kişiliklerle insani değerler uğruna yapılan fedakârlıklar karşı karşıya gelir.

Basın Bülteni

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