Hakan Gürtop’un yönettiği ve Uğur Çavuşoğlu, Meriç Başaran, Gonca Yakut ile Serkan Ekşioğlu’nun oynadığı Annemin Zamanı, 29 Nisan 2022’de Özen Film dağıtımıyla Uzay Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Zehra Ana, yetmişli yaşlarda bir Alzheimer hastasıdır. En büyük oğlu Kerim’le yaşamaktadır. Zehra’nın aklı daima köyündedir. Annenin bakımında yaşanan zorluklar nedeniyle Kerim’in iş ve aile hayatı bozulur, annesinin istediği üzerine köye gitmeye razı olur. Köydeki düzen Kerim ve Zehra için kurtuluş olur. Şehirdeki yabancılaşma ve bireyselleşmenin aksine köyde, samimi ilişkiler, karşılıklı sorumluluk duygusu hayatı herkes için çok kolaylaştırır.