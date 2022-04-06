Meta Akkuş’un Yönetmen ve Yapımcılığını Üstlendiği Bir Dilek Tut Filmi 08 Nisan’da Sinemalarda

12 yaşındaki Berke’nin okulda akran zorbalığına karşı hayal gücünü geliştirerek yaşadıklarıyla baş etme macerasının anlatıldığı Bir Dilek Tut, Gerçek Olur isimli sinema filmi 06 Nisan Çarşamba günü yapılacak İstanbul galasının ardından 08 Nisan 2022’de vizyona çıkarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Meta Akkuş’un üstlendiği ve senaryosunu Meta Akkuş ile Avni Tuna Dilligil’in birlikte yazdığı Bir Dilek Tut, Gerçek Olur filminde Vildan Atasever, Altan Erkekli, Mehmet Turan Doğan, Almira Tuana Albay, Yusuf Kemal Kılkış, Meta Akkuş, Alper İlker ve Gün Akıncı gibi güçlü bir oyuncu kadrosu beyazperdeye geliyor.

Basın Bülteni

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