Hare Sürel ve Gülçin Kültür Şahin, Cadı Üçlemesi 15+ Belgeselinde İki Kadının Gerçek Şiddet Hikâyelerini Seslendiriyor

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dair farklı biçimlerde, zamansız ve mekânsız şifa hikâyeleri anlatan üçlemenin ikinci filmi Cadı Üçlemesi 15+: Cezaevinden Mektuplar, 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında dünya prömiyerini yapacak. Filmin ilk gösterimi, 15 Nisan Cuma akşamı 19:00’da Sinematek / Sinemaevi’nde gerçekleşecek. Yönetmenliğini Ceylan Özgün Özçelik’in, yapımcılığını Armağan Lale’nin üstlendiği belgeselde başarılı oyuncular Hare Sürel ve Gülçin Kültür Şahin, kendilerine şiddet uygulayan kocalarını öldüren iki kadının mektuplara döktükleri hikâyelerine sesleriyle hayat veriyor.

Basın Bülteni

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