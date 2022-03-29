Sinemada Korkutacak, Gişede Sevindirecek

01 Nisan Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan No: 26 / Ölüm Çığlığı filminin yapımcıları sosyal sorumluluk projesi kapsamında yararlı bir uygulama başlatıyor. Filmin hasılatından, gişede satılacak bilet başına 1 liralık kısmı (DERHAYKO) Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak. Bu sayede elde edilecek gelir, dernek vasıtasıyla sokak hayvanlarının mama ve bakım ihtiyacı için harcanacak. Batuhan Çelik’in yönettiği No: 26 / Ölüm Çığlığı, TME Films dağıtımıyla Beyaz Zürafa tarafından vizyona çıkarılıyor.

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