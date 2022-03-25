Batuhan Çelik’in yönettiği ve Hande Öğüt, Barış Baktaş, Lola Polat ile Berat Eren Adanalı’nın oynadığı No: 26 / Ölüm Çığlığı, 01 Temmuz 2022’de TME Films dağıtımıyla Beyaz Zürafa tarafından vizyona çıkarılıyor.

İşi başından aşkın olan Selin, rahmetli dedelerinden kalma yazlık evine giden kız kardeşinden bir türlü haber alamaz. Defalarca aramasına rağmen kız kardeşi Ada’ya ulaşamaz. Telefonları cevapsız kalınca işlerini bırakıp onun yanına, kasabaya gitmeye karar verir. Selin’in yalnız bırakmak kasabaya gitmesini istemeyen sevgilisi Barış da onunla birlikte yola koyulur. Yıllardır uğramadıkları bu dede evinde yatan sırlar, yavaş yavaş gün yüzüne çıkacaktır.