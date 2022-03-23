İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Lansman Toplantısı Gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Sinema Topluluğu tarafından 16 – 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. Festivalin lansman toplantısı Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde usta Oyuncu Meral Çetinkaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Belediye Başkanları, Malatya basını ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Meral Çetinkaya



Osman Güder (Battalgazi Belediyesi Başkanı) – Ahmet Kızılay

(İnönü Üniversitesi Rektörü) – Meral Çetinkaya –

Ramazan Yakıcı (Yeşilyurt Belediyesi Başkan Vekili)



Osman Güder – Meral Çetinkaya



Sayım Çınar – Ramazan Yakıcı –

Meral Çetinkaya – Osman Güder

