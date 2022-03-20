İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından organize edilen ve bu yıl 14.sü düzenlenecek olan İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali 16 – 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından da desteklenen festivalde toplam 30 bin TL tutarında para ödülü verilecek. Uluslararası katılımı öngören ve genç sinemacıları desteklemeyi amaçlayan festivalde, Ulusal Kurmaca ve Ulusal Belgesel kategorilerinin birincilerine 7’şer bin, ikinci filmlere 5’er bin ve üçüncü filmlere 3’er bin TL para ödülü verilecek. Festival kapsamında düzenlenen yarışmaya 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

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