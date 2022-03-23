Tatiana Huezo’nun yönettiği ve Ana Cristina Ordonez, Marya Membreno, Mayra Batalla, Norma Pablo ile Memo Villegas’ın oynadığı Yangın Gecesi (Noche de Fuego – Prayers for the Stolen), 01 Nisan 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Annelerin kızlarını uyuşturucu baronlarından korumak için saçlarını kesip dişlerini boyayarak çirkinleştirmeye çalıştığı ve erkeklerin iş aramak için gidip bir daha asla dönmediği bir köydeki üç küçük kızın hikâyesi.