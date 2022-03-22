Bana Karanlığını Anlat, Festival Yolculuğunda

Gizem Kızıl’ın yönettiği ilk uzun metraj film olan Bana Karanlığını Anlat, bu yıl 41.si düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümü ve Seyfi Teoman İlk Film Yarışması’nda yer alacak. Filmde Aslıhan Gürbüz, Serpil Gül, Gizem Güçlü, Selim Can Yalçın, Giray Altınok, Mehmet Yılmaz Ak, Ersin Arıcı rol alıyor. Filmde, kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Veli Bağdatlı’nın gasilhaneye getirilmesiyle aile arasında gizli kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkar. Mutsuz bir evliliğin içine hapsolan Nermin, eşi Veli’nin ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasını gasilhanede yapmaya karar verir. Nermin’in Veli’yle yüzleşmesi bir yandan kendisiyle yüzleşmesidir.

Basın Bülteni

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