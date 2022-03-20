Festivaller

2. İstanbul Kürt Film Festivali

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Mezopotamya Sinema Kolektifi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Kürt Film Festivali (Festivala Filmen Kurdi ya Stenbole), üç yıl aradan sonra yeniden sinema salonlarına dönüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen festival, bu yıl 24 – 29 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde, kadın, doğa, yaşam ve insan hakları temalı 28 film yer alacak. 10 kişilik seçici kurul tarafından belirlenen 28 filmin gösterimleri, uzun metraj, belgesel film ve kısa film olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. Festivale toplam 80 film başvurmuştu. Festivalin açılışı ve kapanışı Şişli’de bulunan Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Afişler

Davetiye

İlanlar

Program

13 May

A Voice From Far Away

Alf Leila Wa Leila

Brindarim

Casime Celil

Çerx

Çiroka Tribuneke

Evin Di Ruye Qirkirine De

Ezidi Kürtler (Kurden Ezidi)

Gitmek

Gola Cinan

Haouse Without Roof

Heskif

I Will Wait

Landless

Nani Piroz

Pathway

Pel’e

Rewşen

Room 217

Sar

Sıdık U Panter

Suçlular

Şiwenpence

Vejina Perperoke

Walnut Tree

Namo

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