SİYAD Onur ve Emek Ödülleri Sahipleri Açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 54. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin oyuncu Tilbe Saran ile yönetmen – senarist Engin Ayça’ya, Emek Ödülü’nü ise Sinematek / Sinema Evi çalışanlarına verileceğini açıkladı. 54. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu. 2021 Türkiye sinemasının en iyileri, 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan törende açıklanacak. 1970 – 1974 yılları arasında Yedinci Sanat Dergisi’ni çıkaran sinema yazarları arasında yer alan Engin Ayça 1974 yılında TRT İstanbul Televizyonu’nda çalışmaya başladı ve çeşitli belgeseller yönetti.

Tilbe Saran

