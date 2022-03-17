3. Çizgi Film Festivali / Anifest Kapsamında Animasyon Film Yarışması Başlıyor

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, 17 Mayıs 2022 tarihinde artık gelenekselleşen MAÜ Anifest 3. Çizgi Film Festivali’ni gerçekleştiriyor. Festival kapsamında düzenlenecek olan MAÜ Anifest Animasyon Film Yarışması için son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2022 olarak belirlendi. Bölüm hocalarından oluşan ön jüri değerlendirmesinden sonra finale kalan ilk 10 film, 09 Mayıs 2022 tarihinde festivalin web sitesinden duyurulacak. Ödüller 17 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süha Arın Konferans Salonu’nda düzenlenecek anime film gösterimi ve törenle sahiplerini bulacak.

Basın Bülteni

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