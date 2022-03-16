Kunt Tulgar’ı Kaybettik

Sinemamızda yönetmen, oyuncu, yapımcı, kurgucu gibi görevler yapmış olan Kunt Tulgar, 16 Mart 2022 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 03 Ağustos 1946 yılında İzmit – Darıca’da doğan Kunt Tulgar, İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Roma’da Tecnostampa Film Stüdyosu’nda Alvaro Petrangeli’nin yanında 3. kurgucu olarak işe başladı. Türkiye’ye döndükten sonra babasının Milli Film Stüdyosu’nda çalışmaya başladı. Rol aldığı filmler arasında Tarzan İş Başında, Yılmayan Şeytan, Şeref Yumruğu, Gizli Kuvvet, Keloğlan İş Başında, Nazmiye’nin Koltukları, Beklenmeyen Randevu gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.