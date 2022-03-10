Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından düzenlenen MAÜ Anifest 3. Çizgi Film Festivali, 17 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında sadece ödüllü Animasyon Film Yarışması yapılacak. Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Nisan 2022 olarak belirlendi. Bölüm hocalarından oluşan ön jüri değerlendirmesinden sonra finale kalan ilk 10 film, 09 Mayıs 2022 tarihinde festivalin web sitesinden duyurulacak. Ödüller 17 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süha Arın Konferans Salonu’nda düzenlenecek anime film gösterimi ve törenle sahiplerini bulacak.



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