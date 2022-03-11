TRT Ortak Yapımı Ceviz Ağacı Bugünden İtibaren Sinemalarda

Yönetmen Faysal Soysal’ın ikinci uzun metrajı Ceviz Ağacı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT’nin katkılarıyla çekimleri Türkiye’de yapılan filmde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın gibi oyuncular yer alıyor. Türkiye prömiyerini 39. İstanbul Film Festivali ulusal yarışmada yapan, TRT ortak yapımı film, dünya prömiyerini ise 42. Moskova Film Festivali’nde gerçekleştirdi.

Basın Bülteni

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