Reha Erdem’den Türkiye’nin İlk Yeşil Filmi Neandria’nın Çekimleri Başladı

Sinemamızın auteur yönetmenlerinden Reha Erdem’in yeni filmi Neandria’nın çekimleri başladı. Türkiye’nin ekolojik anlamda ilk sürdürülebilir film yapım girişimi de olacak film, Neandria antik kentinin yakınlarında, yoksul ve küçük bir köyde yaşayan ve atletizm müsabakalarına hazırlanan Suna adlı genç bir kadının hikâyesini anlatacak. Filmin çekimleri Çanakkale’nin Kayacık köyünde ve Neandria antik kentinde gerçekleşiyor. Usta oyuncuları ve yeni keşifleri bir araya getirecek filmde Deniz İlhan ve İzzy İsmail ilk deneyimleri ile perdede olacak.

Basın Bülteni

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