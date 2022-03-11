Daniel Espinosa’nın yönettiği ve Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona ile Jared Harris’in oynadığı Morbius, 01 Nisan 2022’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Marvel karakterleri evrenindeki en ilgi çekici karakterlerden biri beyazperdeye geliyor. Çok nadir görülen bir kan hastalığından ötürü kritik durumdaki Dr. Morbius, aynı kaderi paylaşan başkalarını kurtarmaya kararlıdır ve bu amaçla umutsuz bir kumara başvurur. Girişimi ilk başta radikal bir başarı gibi görünse de, içindeki karanlık da serbest kalır. İyilik, kötülüğe üstün gelecek midir, yoksa Morbius gizemli yeni dürtülerine yenik mi düşecektir?