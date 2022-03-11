Okul Tıraşı Sinemalarda

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan Okul Tıraşı filmi vizyonda. Yönetmen Ferit Karahan imzalı Okul Tıraşı, 18 Mart’ta sinemalarda gösterime giriyor. Ferit Karahan’ın ikinci uzun metraj filmi Okul Tıraşı, baskı ve disiplinin hakim olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un dokunaklı hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Basın Bülteni

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