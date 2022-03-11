Servet Aksoy’un yönettiği ve Burak Bozdağ, Dila Danışman, Burcu Binici ile Ayhan Taş’ın oynadığı Erzurumlu Mümessil, 06 Mayıs 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Boz Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Erzurumlu bir ilaç mümessili olan Burak mahalle kahvehanesindeki sakinlere hikâyelerinden birini anlatmaktadır. Mümessilliğinin ilk gününden öncesine döneriz. Burak işsiz güçsüz, ailesiyle yaşayan aylak bir adamdır. Arkadaşlarıyla vakit geçirmektedir. Şeref adındaki yakın arkadaşı Burak’a onun düğününde sağdıç olacağını söyler. Burak arkadaşının dükkânındaki zengin bir ilaç mümessilini görür ve mümessillik aday başvurusunda bulunur.