Moustapha Akkad’ın yönettiği ve Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara ile Johnny Sekka’nın oynadığı Çağrı: İslamiyet’in Doğuşu (The Message), 15 Nisan 2022′ 2022’de Pinema Film dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

6. yüzyılda şehrin ileri gelenlerinin Mekke’yi köleliğin, alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin pençesinde yönettiği rivayet ediliyor. Böyle bir zamanda, Hz. Cebrail tarafından ziyaret edilen Muhammed insanları tek bir Tanrı’ya tapmaya davet ediyor ve şehre hükmedenlerin vahşi metotlarına karşı çıkıyor. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğu, Allah’tan başka tanrı olmadığı haberi yayılıyor.