Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Düzenlenen Ödül Töreniyle Sona Erdi

5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, Tire Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Ulusal ve Uluslararası kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Bu sene festival kapsamında SİYAD – Sinema Yazarları Derneği jürisi de En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film dallarında ödül verdi. Yapılan açıklamaya göre Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Siz Biraz Uzak Kaldınız, Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film ödülünü ise Sıradan Birkaç Gün adlı film kazandı.
- Basın Bülteni
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Ulusal Yarışma Ödülleri:
Ulusal En İyi Kısa Film: Siz Biraz Uzak Kaldınız
Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film: Sıradan Birkaç Gün
Biket İlhan Ulusal En İyi Yönetmen Ödülü: Plastik Rüya
SİYAD Ulusal En İyi Belgesel Film: Acı ve Tatlı
SİYAD Ulusal En İyi Kısa Film: Mamaville
Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Ödülü: Melis Behlil
Uluslararası Yarışma Ödülleri:
Altın Makara En İyi Uzun Metraj Film: First Snow, Iron Defiency
En İyi Deneysel Film: Women a Documentary About The Status Of Women in The Society
En iyi Animasyon Film: Steve Steve
En İyi Belgesel: Sweeping Yerevan
Uluslararası En İyi Kısa Film: The Jackpot
Jüri Özel Animasyon Ödülü: The Classmate
Jüri Özel Deneysel Ödülü: I Don’t Want To Be A Human Anymore