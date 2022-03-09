Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Düzenlenen Ödül Töreniyle Sona Erdi

5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, Tire Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Ulusal ve Uluslararası kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Bu sene festival kapsamında SİYAD – Sinema Yazarları Derneği jürisi de En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film dallarında ödül verdi. Yapılan açıklamaya göre Ulusal En İyi Kısa Film ödülünü Siz Biraz Uzak Kaldınız, Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film ödülünü ise Sıradan Birkaç Gün adlı film kazandı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ulusal Yarışma Ödülleri:

Ulusal En İyi Kısa Film: Siz Biraz Uzak Kaldınız

Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film: Sıradan Birkaç Gün

Biket İlhan Ulusal En İyi Yönetmen Ödülü: Plastik Rüya

SİYAD Ulusal En İyi Belgesel Film: Acı ve Tatlı

SİYAD Ulusal En İyi Kısa Film: Mamaville

Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Ödülü: Melis Behlil

Uluslararası Yarışma Ödülleri:

Altın Makara En İyi Uzun Metraj Film: First Snow, Iron Defiency

En İyi Deneysel Film: Women a Documentary About The Status Of Women in The Society

En iyi Animasyon Film: Steve Steve

En İyi Belgesel: Sweeping Yerevan

Uluslararası En İyi Kısa Film: The Jackpot

Jüri Özel Animasyon Ödülü: The Classmate

Jüri Özel Deneysel Ödülü: I Don’t Want To Be A Human Anymore

Tunç Soyer – Gülten Taranç – Ragıp Taranç – Banu Bozdemir

