Ahmet Karaağaç’ın yönettiği ve Okan Karacan, Tuğba Özay, Max Bendo ile Naci Taşdöğen’in oynadığı Külahıma Anlat, 08 Temmuz 2022’de Özen Film dağıtımıyla EGC Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kahramanmaraş’ta babadan kalma dondurmacı dükkânını ayakta tutmaya çalışan Mehmet Usta’nın yaşı ilerlemektedir. Babadan kalma işin devamı için bütün umudunu İstanbul’da tahsilini bitiren oğlu Mert’e bağlamıştır. Mert, dedesinin anlattığı hikâyelerin etkisinde büyümüş hayalperest biridir. Amacı dedesinin ona anlattığı gibi Maraş dondurmasını bir dünya markası yapmaktır. Bir taraftan da çocukluk aşkı Mine ile evlenip yuva kurmaktır. Bunun için de İstanbul’da setlerde figüranlık yapan arkadaşı Max ile hayallerini gerçekleştirmek için Kahramanmaraş’a giderler. Ancak Kahramanmaraş’ta onları bambaşka sürprizler beklemektedir.