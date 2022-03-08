Yedi, 15 Nisan 2022 Sinemalarda

Yedi, birbiriyle bağlantılı Yedi farklı hikâyenin anlatıldığı olaylar serisi. Kocasına kızgın bir kadının işlediği cinayetler sonrası yaşanılan olayları konu alıyor. Ölmek üzere olan bir kadının son anlarındaki sözleri ile başlayan seride, kayıp bir kitabı arayan İngiliz bir kadın, eski sevgilisine zorbalık eden bir genç, yaşadığı kötü olaylardan sonra aşık olan genç bir kadının karşılıksız aşkı, canlı bomba olarak kendisine yapılanlardan dolayı intikam almaya çalışan bir adam, oğlunun pisliğini temizlemeye çalışan bir anne – baba ve cezaevinden çıkan bir kadının yaşadıkları ve tüm bunların birbiri ile bağlantıları anlatılıyor. Film, 15 Nisan Cuma günü vizyona girecek.

Basın Bülteni

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