Pinema Film, 45 Yıl Aradan Sonra Efsanevi Yapımı Türkiye’de 4K Olarak Gösterime Sokuyor: Çağrı Sinemalarda

Türkiye sinemacılığında 35 yıllık tecrübeye sahip olan Pamir Demirtaş ve Pinema Filmcilik efsanevi bir yapımla sinemalarda film dağıtımına devam edecek. Pandemi sonrasında eski günlerine hızla ilerleyen dünya sinema pazarları sinema kültürünü daha güçlü bir zemine oturtmak için büyük çabalar sarf ediyor. Pinema Filmcilik de 1977 yapımı Çağrı: İslamiyet’in Doğuşu filmini 4K olarak yenilenen kopyasını Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla vizyona çıkartmaktan büyük heyecan duyuyor. 15 Nisan 2022 tarihinde sinemalarda gösterime sunulacak film için Moustapha Akkad’ın oğlu Malek Akkad’ın da katılımıyla bir gala düzenlenecek

Basın Bülteni

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