Sonic 2’den Mavi Adalet Fragmanı Yayınlandı

Dünyanın favorisi olan mavi kirpi, Kirpi Sonic 2’deki yeni seviye macera için geri dönüyor. Kirpinin Mavi Adalet fragmanı internet ortamında yayınlandı. Sonic, Green Hills’e yerleştikten sonra gerçek bir kahraman olmak için gereken özelliklere sahip olduğunu kanıtlamak için sabırsızlanır. Dr. Robotnik, bu kez yeni ortağı Knuckles ile birlikte medeniyetleri yok etme gücüne sahip olan bir zümrüdün arayışıyla geri döndüğünde sınavı başlar. Sonic, yardımcısı Tails’le ekip olur ve birlikte zümrüdü yanlış ellere düşmeden bulmak üzere dünya çapında bir yolculuğa çıkarlar. Hızlı ve Öfkeli ile Deadpool’un yapımcılarından Kirpi Sonic 2′nin maceraları sinemalarda.

Basın Bülteni

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