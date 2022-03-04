Dijital Esaret’in Genç ve Yetenekli Kadınları Sosyal Medyanın Gündeminde

Dijital Esaret’in kadrosunda yer alan genç oyuncular şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Rasim Öztekin’in başrolde yer aldığı filmin kadrosunda Simay Barlas, Özlem Mahmutoğlu, Birce Kirkova, Elif İşçi, Merve Sevin, Burçin Serdar ve Ecem Atalay gibi birbirinden yetenekli genç isimler yer alıyor. Film, suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hackerların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının getirildikleri bir cezaevinde yaşananları anlatıyor.

Basın Bülteni

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