Bir Ferzan Özpetek Filmi, Şans Tanrıçası Afişi Belli Oldu

Ferzan Özpetek’in, 25 Mart’ta Türkiye’de vizyona girecek olan filmi Şans Tanrıçası’nın merakla beklenen afişi belli oldu. Ferzan Özpetek, senaryosunu abisinin ölümünün ardından yazdığını ve kendi hayatından izler taşıdığını belirttiği filminde, zamanla değişen uzun soluklu ilişkileri konu aldığını söylüyor. Usta yönetmen, İtalya’da yapılan basın toplantısında, “Abim o dönem hastaydı. Kısa bir süre önce onu kaybettik. Yengem bana telefonda, ‘Bana da bir şey olursa, bizim çocuklarla sen ilgilenir misin?’ diye sordu. ‘İtalya’ya gelirler sizinle beraber yaşarlar’ demesiyle her şey başladı. Nasıl davranırız ve büyütürüz iki çocuğu diye hikâyeyi kurguladım.” dedi.

Basın Bülteni

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