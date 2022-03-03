Yönetmenliğini Ezel Akay’ın yaptığı, başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar’ın paylaştığı Türkiye’de daha önce bir örneği olmayan son yılların en sıra dışı filmi Osman Sekiz, 18 Mart’ta sinemalarda gösterime giriyor. Agorafobi (alan korkusu) hastası olan Osman, dededen kalma harap bir köşkte beş canavar ile birlikte yaşamakta ve hastalığı nedeniyle insanlarla bir araya gelmekten kaçınmaktadır. Canavarlarla yaşamaktan bıkıp, usanan Osman, köşkü satıp taşınmaya karar verir. Ancak bu hayaline kavuşabilmesi için birlikte yaşadığı beş sevimli canavar ve Nazlı ile mücadele etmesi gerekir.

Basın Bülteni

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