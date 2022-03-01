İBB İstanbul Vakfı tarafından TÜRSAK – Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı danışmanlığında Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması düzenleniyor. 03 Mart 2022 tarihi itibariyle alınmaya başlanan proje başvuruları 27 Mayıs tarihine kadar sürecek. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan projede kadının gücüne vurgu yapmak amacıyla ana tema “Başarılı Kadın Hikâyeleri” olarak belirlendi.

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